البحرين تعبر عن ثقتها في قرارات الرئيس التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت البحرين، الأربعاء، عن ثقتها الكاملة في حكمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقراراته التي تصب في صالح أمن وازدهار بلاده.

وقال عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في تغريدة عبر تويتر، إنه تلقى "مكالمة أخوية مع وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني طمأنته عن الأوضاع في تونس".

وأضاف: "ومن ذلك قرار الرئيس قيس سعيد اللجوء إلى الدستور لمعالجة الحالة التي أصبحت تتهدد استقرار البلاد".

وأشار إلى أن "وزير خارجية البحرين عبر مساندة بلاده المطلقة وثقتها الكاملة في حكمة الرئيس قيس سعيد لصالح الأمن القومي والازدهار في تونس".

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أصدر سعيد قرارات استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان الذي يتزعمه رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وأقال رئيس الحكومة المتحالف معها هشام المشيشي من منصبه.