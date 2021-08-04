ذكرى انفجار المرفأ.. بايدن يتعهد بـ100 مليون دولار مساعدات للبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم 100 مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة" للبنان، داعيا إلى "إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد"

وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان عبر الإنترنت "لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد" مضيفا "هذا أساسي، يجب البدء الآن".



وفي الرابع من أغسطس/آب 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق بالتوقيت المحلي انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.

قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وعناصر من فوج إطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمتاجر. ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم.

نتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شهدت العاصمة بيروت تحركات ومسيرات شعبية، إحياء للذكرى السنوية الأولى للانفجار، بمشاركة شعبية واسعة من اللبنانيين.

ودعت المسيرات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، بينما ينظم مسيرة مركزية باتجاه المرفأ.