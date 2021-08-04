«مأجورين وخدامين!».. محكمة كويتية تنتصر للمصريين وتقضي بتغريم ريم الشمري 33 ألف دولار بتهمة الإساءة لمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت محكمة الجنح في الكويت، اليوم الأربعاء، تغريم الناشطة ريم الشمري 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار) بتهمة الإساءة للمصريين، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وتعليقاً على الحكم، قالت ريم الشمري في مقطع فيديو إن المحكمة أدانتها "رغم تأكيد محاميتها دائماً على براءتها“، معلنة أنها ”استأنفت على الحكم الصادر ضدها“.

وفي مايو 2020، أثارت ريم الشمري ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، تهاجم فيه المصريين، واصفة إياهم بـ "المأجورين والخادمين" في بلادها.

وقالت ريم الشمري: ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“، مؤكدة أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

وتابعت الناشطة الكويتية قائلة: "يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا“.

وأضافت: ”إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم، 90% منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون“.

وأثار المقطع غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات ساخطة على موقف الشمري.

وبعد الجدل الكبير بسبب تصريحاتها، خرجت ريم الشمري لتعلن أنها كويتية من أم مصرية الجنسية.

وأكدت الناشطة أن ”أمها مصرية وهي تحب مصر وتزور مصر، إلا أن ذلك لا يمنع من دفاعها عن وطنها الكويت ضد كل من يسيء إليه كونها مواطنة كويتية وليست مصرية، وأن رسالتها ضد المسيئين للكويت والذين يقولون إنهم شركاء معهم في الوطن“.

ودأبت ريم الشمري على الإساءة للمصريين بدعوى حبها لوطنها الكويت، وسط مطالبات في حينها بالقبض عليها ومحاسبتها.

وأصدرت النيابة العامة بالكويت قراراً بحجزها، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد يومين، على خلفية شكوى رُفعت ضدها بتهمة الإساءة للجالية المصرية، التي يتجاوز عددها في الكويت 600 ألف نسمة.