قائد الجيش البريطاني: ضروري ردع إيران

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"الخليج 365" من لندن: قال قائد الجيش البريطاني إن إيران ارتكبت "خطأ كبيرا" عندما استهدفت ناقلة النفط ميرسر ستريت في هجوم مميت.

وقال الجنرال السير نيك كارتر إنه يجب ادانة إيران "لسلوكها المتهور للغاية". وأعلن مسؤولون بريطانيون ورومانيون وليبيريون أنهم بعثوا برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حادثة الأسبوع الماضي.

وقال وزير خارجية المملكة المتحدة، دومينيك راب، على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على المجلس الرد على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي"

حادثة منفصلة

وفي حادثة شحن منفصلة، قال مركز تهديد تابع للبحرية الملكية إن "الاختطاف المحتمل لناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء قد انتهى.

وألقت مصادر باللوم في الاستيلاء على القوات المدعومة من إيران. ونفت طهران أي تورط لها.

قالت شركة العمليات التجارية البحرية البريطانية (UK Maritime Trade Operations)، التي كشفت لأول مرة عن حدوث شيء ما ل الأميرة أسفلت ـ Asphalt Princess، في تحديث على موقعها على الإنترنت: "لقد غادرت الحدود السفينة. السفينة آمنة. الحادث انتهى".

تصاعد التواترات

وتصاعدت التوترات في أعقاب هجوم إيراني يشتبه بطائرة مسيرة على ناقلة ميرسر ستريت المرتبطة بإسرائيل قبل أقل من أسبوع وأسفر عن مقتل مواطن بريطاني وروماني.

وتم تسمية حارس الأمن البريطاني باسم أدريان أندروود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش ومتزوج وأب لولد واحد، في موقع للتمويل الجماعي تم إنشاؤه لجمع الأموال في ذاكرته.

واتهمت المملكة المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة إيران بالهجوم القاتل وتعهدت بالرد. واليوم الأربعاء قال الجنرال السير نيك إنه يجب استعادة الردع.

وقال لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4: "ما نحتاج إلى القيام به بشكل أساسي هو ردع إيران لسلوك متهور للغاية".

ارتكبوا خطأ

وأضاف: "لقد ارتكبوا خطأً كبيراً في الهجوم الذي قاموا به ضد سفينة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي لأنه، بالطبع، أدى ذلك إلى تدويل حالة اللعب في الخليج إلى حد كبير."

وأضاف: "في النهاية علينا أن نعيد الردع لأن مثل هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيًا جدًا لجميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي".

وكانت المملكة المتحدة خاطبت رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع رومانيا وليبيريا للتنديد بهجوم إيران على إم في ميرسر ستريت.

ودعت المجلس للرد على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي.

اميرة الاسفلت

وإذ ذاك، لا يبدو أن المسؤولين البريطانيين - حتى الآن - يعتبرون استهداف الناقلة (أميرة الأسفلت - Asphalt Princess) التي ترفع علم بنما، والتي تديرها شركة مقرها دبي، تصعيدًا جديدًا، على الرغم من وجود مخاوف واضحة بشأن سفينة يُزعم أن مسلحين مرتبطين بإيران قد استولوا عليها.

وقال مصدر أمني إن مجموعة من ثمانية أو تسعة أفراد يعتقد أنهم صعدوا على متن السفينة يوم الثلاثاء. وقال المصدر "لقد كان صعودا غير مصرح به في خليج عمان".

وقال مصدران إن من المرجح للغاية أن هؤلاء الأفراد مدعومون من إيران.

لكن طهران نفت هذه المزاعم، مدعية أنها كانت ذريعة "لعمل عدائي" ضد إيران، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي على موقعه على الإنترنت.

لا حوادث جديدة

وغردت السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة مساء الثلاثاء: "وفقًا لروابطنا المباشرة في منطقة الخليج العربي، لم يتم تأكيد أي معلومات عن حوادث جديدة لأي سفينة تجارية في المنطقة حتى الآن. تضليل الجمهور في جميع أنحاء العالم لتحقيق مكاسب دبلوماسية في نيويورك ليست لعبة عادلة ".

وقال موقع Aurora Intel ، وهو موقع استخباراتي مفتوح المصدر، إن السفينة (أميرة الأسفلت - Asphalt Princess) مملوكة لشركة Prime Tanker LLC، التي تمتلك أيضًا ناقلة نفط تسمى ريات Riat.

وفي عام 2019، أثناء أزمة ناقلة سابقة - قالت إيران إنها احتجزت الناقلة Riat لفترة وجيزة بسبب مزاعم بتهريب الوقود. ولم يتضح على الفور سبب أخذ Asphalt Princess أو سبب إطلاق سراح السفينة.

يشار إلى أن القوات الخاصة البريطانية كانت موجودة بالفعل في المنطقة في أعقاب هجوم (ميرسر ستريت) يوم الخميس الماضي. ويساعد فريق منها في التحقيق فيما حدث.

ملكية يابانية

يذكر ان ميرسر ستريت مملوكة لليابانيين ، لكنها كانت تبحر بعلم ليبيريا وتديرها شركة زودياك ماريتايم، وهي شركة بريطانية تابعة لمجموعة زودياك المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

واستدعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية سفير إيران لدى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بعد الهجوم.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إيران يجب أن "تواجه عواقب" أفعالها، مضيفًا أن حادثة ميرسر ستريت " من الواضح أنها هجوم شائن وغير مقبول على الشحن التجاري، فقد مات مواطن بريطاني".

ووعد وزير الخارجية دومينيك راب بالعمل مع الحلفاء على "رد منسق". كما حثت إسرائيل على رد فعل صارم. البلد محاصر بالفعل في صراع ظل مع إيران.

تم استهداف ثلاث ناقلات أخرى مرتبطة بإسرائيل منذ فبراير الماضي، بينما شهدت إيران عددًا من الهجمات الإلكترونية والانفجارات الغامضة.

