شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تهنئ كيشو بالبرونزية: الدولة سخرت كافة الإمكانيات لبعثة أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو، الأربعاء، بفوزه بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقامة في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس الجارى.

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم، إن حصول كيشو علي الميدالية الثالثة، دليل علي أن الشباب المصري قادر علي رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف حسين، أن هؤلاء الأبطال يقدمون الدليل علي أن الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصرى إذا ما توافرت الإرادة القوية والإدارة الجيدة، خاصة وأن الدولة سخرت كل إمكانياتها لتحقيق إنجازات رياضية مصرية فى هذه الدورة الأولمبية.

وحقق كيشو الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب روسيا ارتيم سيركوف في مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت البعثة المصرية في طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين في التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي والثالثة لكيشو في المصارعة.

وتشارك مصر في النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبا ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأولمبية، حيث يتنافسون في 27 منافسة ضمن 23 رياضة.