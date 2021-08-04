شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يتقدم بطلب إحاطة بشأن أعمال الترميم لمبانى "هندسة الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب موجها الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشأن أعمال الترميم لمباني كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ذات الطابع المعمارى المتميز .

جاء فيه أن كلية الهندسة أنشأت في العام الجامعى 1941-1942 وتعتبر واحدة من أعرق الجامعات في مصر و تحتاج الى أعمال ترميم لأكثر من مبنى نظرا لتهالك المباني داخل الجامعة و حفاظا على هذه المباني العريقة تحتاج الى أعمال صيانة كثيرة .

وطالب النائب محمد إسماعيل، مناقشه الموضوع سريعا داخل لجنة الثقافة وامكانية استدعاء جهاز التنسيق الحضاري لبحث امكانية الترميم .