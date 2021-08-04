لديك حساب بنكي لا تتعامل عليه.. إليك قواعد مصرفية جديدة يجب عليك معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

إذا كنت تملك حسابا مصرفيا أو حسابا على الهاتف المحمول ولا تستخدمه منذ فترة طويلة فعليك أن تتابع التعليمات التي أصدرها البنك المركزي ونشرها اليوم على موقعه الإلكتروني بخصوص قواعد التعامل مع هذا النوع من الحسابات والتي تسمى "الحسابات الراكدة".

وطالب البنك المركزي البنوك خلال هذه التعليمات بالعمل على تقليص عدد حسابات العملاء الراكدة سواء من خلال التواصل مع العملاء من أجل إعادة تنشيط هذه الحسابات أو إمكانية إغلاقها بعد مرور عام على وصول رصيدها إلى صفر دون تعامل عليها.

ونرصد في السطور التالية أبرز تعليمات المركزي التي تهم العملاء أصحاب هذا النوع من الحسابات:

- في حالة اعتبار العميل راكداً أي أن كل حساباته في نفس البنك لا يتم التعامل عليها منذ فترة طويلة تتجاوز المدة التي حددها البنك في هذه التعليمات، يمكنه تنشيط حساباته مرة أخرى من الاتصال بالبنك بأي وسيلة حسب سياسة البنك وإجراء إما مصادقة على رصيد الحسابات، أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات.

- في حالة كان للعميل عدة حسابات في نفس البنك وأحدها أو بعضها لا يتعامل عليه منذ فترة طويلة يُسمح له بتنشيط هذه الحسابات باستخدام أي من وسائل الاتصال بالبنك منها الفروع، أو مراكز الاتصال، أو الإنترنت البنكي، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى، وذلك بعد التأكد من هوية العميل.

- المركزي ألزم البنوك بالاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.

- يتم خصم المصروفات والرسوم من البنوك على هذا النوع من الحسابات من رصيد الحساب، ولكن الحساب الذي يصل إلى صفر رصيد ولم يتعامل عليه العميل خلال سنة على هذه الحالة أتاح المركزي للبنوك إغلاقه.

- يجب على البنك إخطار العميل بأي وسيلة متاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة، وأن تتصل البنوك بالعملاء بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل) من أجل العمل على تقليص عدد هذا النوع من الحسابات، كما يجب عليها إخطار العميل (قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة) بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا إجراءات إعادة التنشيط.

- يسمح البنك المركزي بخصم رسوم أو مصاريف على حساب الهاتف المحمول الذي لم يتعامل عليه العميل بحد أقصى 60 جنيها مصريا سنويا وذلك حال وجود رصيد كافٍ بالحساب.

- يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل لو كان الحساب من النوع الذي يدر عائدا عليها، وإضافة هذه العوائد وفقاً لنوع الحساب ودورية حساب العائد.

- لو كان العميل من ذوي الإعاقة أو سنه أعلى من 65 عاما يمكن أن يطلب من البنك إجراء زيارة منزلية له من أحد الموظفين لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل.

- هناك منتجات مصرفية لا تنطبق عليها هذه التعليمات من البنك المركزي تتضمن: التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدماً، والأوعية الادخارية (الودائع والشهادات).