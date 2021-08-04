تيسيرات جديدة.. نائب "التنسيقية" يحصل على تسهيلات للفلاحين المستأجرين من "الأوقاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وعده خلال لقائه بتقديم تسهيلات للفلاحين المستأجرين من الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب التنسيقية، اليوم الأربعاء، رئيسً هيئة الأوقاف لبحث شكاوى أهالي وفلاحي الإبراهيمية وديرب نجم من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، وما تم البناء عليها من منازل وكذلك إجراءات الإحلال والتجديد والتصالح في مخالفات البناء لأراضي الأوقاف.

وقال بدوي إن اللقاء تطرق إلى الحديث عن مدرسة الخضارية الثانوية لإدراجها بعد تقديم طلب من أهالي الوحدة المحلية والمزكَّى من النائب الدكتور خالد بدوي، كما تحدَّث أهالي كفر أبو الديب خلال البقاء عم إستكمال إجراءات تخصيص أرض البركة للشباب والرياضة، وضم مسجد التقوى بالقرية إلى وزارة الأوقاف كليًّا.

وحصل النائب من المهندس علاء عبد العزيز على مستند به مجموعة من التسهيلات للمواطنين تتعلق بتعديل اشتراطات الاستبدال والتمليك والإحلال والتجديد والتصالح، سيتم إعلانها من مكتب بدوي.

وأوضح بدوي أن رئيس هيئة الأوقاف تعهد بضرورة صرف الأسمدة للمواطنين من الجمعيات التابعة لهم؛ تسهيلًا على المزارعين بعد سداد القيمة الإيجارية المتبعة.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن رئيس هيئة الأوقاف يمتاز بالمرونة الكبيرة والحس السياسي في التعامل مع مختلف القضايا التي يعرضها عليه نواب البرلمان، مؤكدًا أن قرار وزير الأوقاف تعيين المهندس علاء عبد العزيز رئيسًا لهيئة الاوقاف، يعبر عن رؤية ثاقبة من الوزير.

وأكد بدوي أن اللقاء تطرق إلى الشكاوى المتكررة من تأخر صرف المُستحق من الأسمدة للفلاحين من الجمعيات الخاصة بـ"الأوقاف".