رئيس الوزراء يحاور أطفال قرية الأبطال بالإسماعيلية ويتعرف على مطالب المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حاور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من أطفال وشباب قرية الأبطال بمحافظة الإسماعيلية على هامش تفقده لقرى الإسماعيلية ضمن زياراته وجولاته في المحافظة، حيث سألهم عن أسماءهم وأعمارهم ودراستهم، متسائلا:"مفيش مركز شباب في القرية وسبب لعبهم بالشارع؟".

وقال أحد الأطفال لـ "مدبولي": "كنت مستني حضرتك علشان أسلم عليك بس كنت خايف"، مما دفع "مدبولي" للتعقيب ضاحكًا: "ليه بس ليه" وقام بالسلام عليه.

وتحدث رئيس الوزراء خلال جولته مع مواطن، ليسأله عن مطالب أهل القرية، حيث أكد أنهم بحاجة لإدخال الصرف الصحي للقرية، قائلا: "أحنا شغالين بالبيارات"، موضحا أن عربة الكسح تحصل على 60 جنيها في النقل أسبوعيًا أو أكثر لشفط مياه الصرف، ليرد مدبولي: "يبقى في الشهر العربة تحصل على 350 جنيها".

وقال مدبولي: "نعمل صرف صحي وتيجي الفاتورة أقل من الـ350 جنيها يبقى ندفع وعادي بدل وجع القلب والعربيات، بإذن الله هندخلكم الصرف".

كما التقى خلال الجولة عددا من مواطني القرية وتحدث معهم عن متطلباتهم في القرية.