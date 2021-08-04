"المالية" تصدر عملة فضية تذكارية لتخليد موكب نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة ١٠٠ جنيه؛ تخليدًا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي أقيم في ٣ أبريل ٢٠٢١.

تحمل العملة شعار الاحتفالية باللغتَين العربية والإنجليزية؛ لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسين قرشًا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

يذكر أن احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية شهدت نقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك و ملكات الأسرة السابعة عشرة وحتى الثانية والعشرين؛ من بينهم مومياء ملوك كل من سقنن رع وأمنحتب الثاني وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الأول والملكة حتشبسوت.