بعد حصول "كيشو" على البرونزية.. "رياضة النواب": الدولة وفرت كل الإمكانات للبعثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى اللاعب المصري محمد إبراهيم "كيشو"؛ لحصده الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو؛ الأوليمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ أغسطس الجاري.

وأكد حسين، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن حصول كيشو على الميدالية الثالثة، دليل على أن الشباب المصري قادر على رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف رئيس لجنة الشاب أن هؤلاء الأبطال يقدمون الدليل على أن الرياضيين المصريين قادرون على تحقيق حلم الشعب المصري إذا ما توافرت الإرادة القوية والإدارة الجيدة؛ خصوصًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لتحقيق إنجازات رياضية مصرية في هذه الدورة الأوليمبية.

وحقق "كيشو" الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب روسيا أرتيم سيركوف، في مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وحققت البعثة المصرية في طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين في التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى، والثالثة لـ"كيشو" في المصارعة.

وتشارك مصر في النسخة 32 من دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبًا ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأوليمبية.