ألمانيا / وفاة رجلٍ بعد إحتجازه أثناء تظاهرة ضدّ إجراءات "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قالت شرطة برلين إن رجلا بالغا من العمر 49 عاما، توفي بعد أن إحتجزه أفراد الشرطة خلال إحتجاجات أمس الأحد، ضد إجراءات الحكومة الألمانية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الشرطة اليوم، الإثنين 2 أوت 2021، أن الرجل إشتكى من وخز في ذراعه وصدره بينما كان أفراد الشرطة يفحصون هويته في حي ميتي بالعاصمة، حيث إحتشد الآلاف من المتظاهرين على الرغم من الحظر الرسمي على المظاهرات.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قدم أفراد الشرطة الإسعافات الأولية للرجل حتى وصلت سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى، حيث توفي لاحقا، حسب الشرطة التي قالت إنه تم فتح تحقيق في وفاة الرجل.

وتم إعتقال حوالي 600 شخص خلال المظاهرات التي شهدت إندلاع أعمال عنف.