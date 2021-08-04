السيسي يصادق على قانون "فصل الإخوان" من وظائفهم

اسماعيل عبد الحي - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بفصل الموظفين "وعناصر الإخوان والإرهابيين" من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.

وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقراره في البرلمان جويلية الماضي.

من جانبه، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع تعديل القانون، النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إن المشروع "سيقضي على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات تنفيذا لأجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها الدولة المصرية والشعب المصري، وكان من أبرزها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية".

وكالات