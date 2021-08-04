السعودية تدعو لإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

وصرح السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أن "المملكة أكدت أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت المروع".
ويحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، عبر سلسلة من الفاعليات والاحتجاجات، تزامنا مع مؤتمر دولي عقدته باريس بدعم من الأمم المتحدة لجمع مساعدات للشعب اللبناني.
وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، بالإضافة إلى تضرر آلاف المساكن في العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس 2020، في انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت، إثر تخزين أطنان من مادة نيترات الأمونيوم الخطيرة على مدى سنوات بظروف سيئة.
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