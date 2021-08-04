في ذكرى انفجار بيروت.. رسالة من السيسي إلى الشعب اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف

وتسخير كافة الإمكانيات لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

وقال السيسي: إن «لبنان الذي كان دائماً منارة للثقافة والفن والفكر، ورافداً مهماً من روافد الإبداع العربي، ما زال قادراً بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه».

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي المؤتمر في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، بسبب انفجار كمية من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعياً، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.