إسرائيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت إصابات كورونا في إسرائيل معدلاً قياسياً لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تشخيص 3269 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة، رغم استقرار نتائج الفحوصات الموجبة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم.

في وقت أقرت لجنة وزارية توصية بانتقال القطاعين العام والخاص إلى آلية العمل عن بُعد، وتقرر أن تستوعب الوزارات الحكومية 50% من موظفيها. تدخل القيود الجديدة حيّز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد 8 أغسطس الجاري.

ووفقاً لبيان الصحة الإسرائيلية، فإن 200 ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عادوا إلى البلاد بعد رحلة سياحية، فيما تم أمس الثلاثاء أخذ 98 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 3.3% منها موجبة، في مؤشر لاستقرار النتائج التي سجلت في الأيام السابقة.

ويرقد في مستشفيات إسرائيل 449 مصاباً، بينهم 237 مصاباً بحالة خطيرة جداً، بينما تم ربط 48 مصاباً بأجهزة التنفس الاصطناعي. ومع استمرار تسجيل معدل قياسي يومياً بالإصابات، تتجه وزارة الصحة الإسرائيلية إلى فرض المزيد من التقييدات والإجراءات المشددة لقطع سلسلة العدوى، حيث تتجه لاعتماد «الشارة البنفسجية»، ما يعني الحد من التجمهر في الأسواق والمراكز التجارية والمحلات التجارية وأسواق الشوارع.

ويأتي ذلك فيما أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون كورونا/كابنيت كورونا/ مساء الثلاثاء، فرض ارتداء الكمامات الواقية على المتجمهرين في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى تشديد قيود «الشارة الخضراء» في ظل الارتفاع الحاد بالإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا.