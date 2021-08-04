البابا يطلب «مبادرات ملموسة» من أجل لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - طالب البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، خلال أول جلسة استقبال عامة له منذ العملية التي خضع لها مطلع يوليو، بـ«بمبادرات ملموسة» من أجل لبنان، بعد عام من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن 214 قتيلاً.

وقال في ختام اللقاء: «اليوم أناشد المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على طريق القيامة من خلال مبادرات ملموسة وليس بالكلام فقط».

وأضاف: «آمل أن يكون المؤتمر الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة والذي ينعقد حالياً (حول مساعدات إنسانية للبنان) مثمراً».

تنظم فرنسا الأربعاء مؤتمراً عبر الفيديو، برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع ممثلين عن أربعين دولة ومنظمة دولية لجمع 350 مليون دولار للشعب اللبناني.

وبدا البابا الذي خضع لعملية جراحية في القولون مطلع يوليو، في حالة جيدة خلال هذه جلسة الاستقبال العامة الأولى بعد إجازة شهر يوليو التقليدية.

وتابع البابا: «بعد مرور عام على الانفجار الفظيع الذي حدث في مرفأ بيروت وتسبب بالقتل والدمار، أرفع صلواتي لهذا البلد العزيز وخصوصاً الضحايا وعائلاتهم والعديد من الجرحى وكل الذين خسروا منازلهم وعملهم.

وكثيرون فقدوا أيضاً الرغبة في العيش». وختم البابا حديثه قائلاً: «أعزائي اللبنانيين، رغبتي في زيارتكم كبيرة وصلواتي من أجلكم متواصلة لكي يعود لبنان مرة أخرى رسالة أخوة وسلام لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها».

وبعد عام من الانفجار الدامي يواجه لبنان أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية في تاريخه.