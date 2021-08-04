شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 4166 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأربعاء 4166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة بواقع 457 حالة عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1380 حالة) وفي الثلاثينات (885) وفي الأربعينيات (658) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 511 حالة تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 115 شخصا، بارتفاع 3 حالات عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 777، بارتفاع بواقع 23 حالة عما كان عليه أمس.