مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في عدة محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 17 متهما بالمتاجرة وحيازة المواد المخدرة في عدد من المحافظات .