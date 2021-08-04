انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في عدة محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 17 متهما بالمتاجرة وحيازة المواد المخدرة في عدد من المحافظات .
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها القت القبض على 17 متهما بالمتاجرة وحيازة المواد المخدرة في محافظات "المثنى، والبصرة، وبغداد/ الرصافة، ونينوى، وواسط" وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة ومؤثرات عقلية ومادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".
واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".
واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".