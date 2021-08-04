انت الان تتابع خبر الطيران المدني تنوه بشأن القادمين من هذه الدولة إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تنويها ميع شركات الطيران العاملة في البلاد.



وبينت، أن "ذلك يأتي حسب توصيات وزارتي الصحة والخارجية، لغرض توفير تسهيلات السفر الآمن".

وقالت السلطة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تود إعلام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد عن تمديد مدة فحص الإصابة بفيروس كورونا (pcr) للمسافرين القادمين من كندا إلى العراق والتي ستكون 96 ساعة بدلاً من 72 ساعة".وبينت، أن "ذلك يأتي حسب توصيات وزارتي الصحة والخارجية، لغرض توفير تسهيلات السفر الآمن".