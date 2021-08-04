بالوثيقة.. تعيين مديرين لهيئتي الكمارك والضرائب

وبحسب وثائق وردت إلى الخليج 365، أنه "بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء، واستناداً إلى الأمر الوزاري المرقم 4 الصادر بالعدد 1670 في 2 آب، تقرر تدوير شاكر محمود حسين مدير الهيئة العامة للضرائب وكالة إلى مدير عام الهيئة العامة للكمارك، فيما يكلف سامر عبد الهادي قاسم بإدارة الهيئة العامة للضرائب وكالة ويمنح كافة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لذلك".فيما يلي نص الوثائق: