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بالوثيقة.. تعيين مديرين لهيئتي الكمارك والضرائب

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، عن تعيين مديرين لهيئتي الكمارك والضرائب العامة.
وبحسب وثائق وردت إلى الخليج 365، أنه "بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء، واستناداً إلى الأمر الوزاري المرقم 4 الصادر بالعدد 1670 في 2 آب، تقرر تدوير شاكر محمود حسين مدير الهيئة العامة للضرائب وكالة إلى مدير عام الهيئة العامة للكمارك، فيما يكلف سامر عبد الهادي قاسم بإدارة الهيئة العامة للضرائب وكالة ويمنح كافة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لذلك".

فيما يلي نص الوثائق:
  
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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