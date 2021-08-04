إيران تصطاد "مزدوجي الجنسية".. سجن اثنين 10 أعوام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة إيرانية بالسجن لأكثر من 10 أعوام على مواطنَين مزدوجي الجنسية (ألماني وبريطاني من أصل إيراني)، بتهم مرتبطة بالأمن القومي.

وكتب المحامي مصطفى نيلي المكلف بالدفاع عنهما على تويتر: "الفرع 26 من المحكمة الثورية حكم بسجن السيدة ناهد تقوي والسيد مهران رؤوف عشرة أعوام للمشاركة في إدارة جماعة غير قانونية، وبالسجن ثمانية أشهر لممارسة أنشطة دعائية ضد النظام" نفاها المتهمان ودفاعهما.



ولم يعلن القضاء الإيراني الأحكام حتى الآن، لكن مريم كلارين ابنة تقوي كتبت تغريدة تؤكد الحكم على والدتها.

وتقوي (66 عاما) هي ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان تعيش في ألمانيا لكنها تملك شقة سكنية في طهران، واعتقلتها السلطات في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عندما كانت في زيارة لمسقط رأسها.

وبدأت محاكمتها في 28 أبريل/نيسان وفقا لما ذكرته ابنتها وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ومهران رؤوف ناشط مدافع عن حقوق العمال. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحرس الثوري الإيراني اعتقله في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمة في فبراير/ شباط إن رؤوف محتجز في "حبس انفرادي مطول في انتهاك للحظر التام للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة".

وألقت مليشيا "الحرس الثوري" القبض على العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في الأعوام القليلة الماضية لتهم يرتبط معظمها بالتجسس والأمن القومي.

ويتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إيران بمحاولة اقتناص تنازلات من بلدان أخرى عبر مثل هذه الاعتقالات.