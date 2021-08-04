رئيس لجنة التفاوض السودانية لـ"الخليج 365": هذه مخاطر سد النهضة ونأمل نجاح مبادرة الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر مسؤول سوداني عن أمله في إسهام المبادرة الجزائرية حول سد النهضة في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وأن تسفر عن اتفاق قانوني ملزم.

وقال رئيس اللجنة الفنية لفريق التفاوض السوداني حول سد النهضة، مصطفى حسين، في مقابلة مع ”الخليج 365” إن بلاده في انتظار صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة حتى تقرر بلاده الخطوة القادمة للتعامل مع هذا الملف، وأن الخرطوم لا تستبق الأحداث.

وفي 8 يوليو/تموز الماضي، دعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع بعد بدء إثيوبيا ملء خزان السد للعام الثاني.

وجدد المسؤول السوداني تمسك بلاده بتطوير آلية الوساطة وإبرام اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي كطريق وحيد لطي الأزمة.

وشكك المسؤول السوداني في أن تكون إثيوبيا خزنت 13 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني، مشددا على أن التخزين الفعلي أقل من 5 مليارات متر مكعب.

واعتبر أن المعلومات التي مدت بها إثيوبيا بلاده ليس لها أي فائدة وهي ذات غرض سياسي وليس فنيا "لأن يقال إن أديس أبابا متعاونة".

والمفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة، التي عقدت في كينشاسا خلال أبريل/نيسان الماضي.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وطمأنت كلا من مصر والسودان، بعدم "وجود أي ضرر".

ووسط جمود حاد في مفاوضات سد النهضة دام لأشهر، طرحت الجزائر مبادرة ترمي لإيجاد حل مرضٍ للملف الأكثر تعقيداً، وقد وجدت ترحيبا من الجانب السوداني.

وخلال المقابلة، تطرق المسؤول السوداني إلى كثير من الجوانب المتعلقة بسد النهضة والأضرار المحتملة والخطوات المرتقبة، بجانب موقف الفيضانات هذا الموسم والاحترازات التي وضعتها بلاده لتلافي حدوث أية خسائر..

وإلى نص الحوار..

المبادرة الجزائرية

** طرحت الجزائر مبادرة لتسوية ملف سد النهضة، أطلعنا على ملامحها؟

في واقع الأمر، ليس هناك مبادرة جزائرية بالمعنى المعروف، فالصورة لم تتضح حتى الآن بشأنها، وما فعله وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، مطلع هذا الأسبوع كان تحسساً لمواقف الدول الثلاث مصر، السودان، وإثيوبيا حول سد النهضة.

السودان من جانبه، يشجع كل المبادرات التي تصب في مصلحة التفاوض، كما يرغب في التوصل إلى اتفاق.

** هل سيكون للسودان أي تحفظ على المبادرة الجزائرية؟

السودان رحب بالمبادرة الجزائرية من حيث المبدأ، لكن سيكون لنا رأي بالطبع حول مضمونها عندما نخضعها للدراسة داخل آلية التفاوض حتى يتم التعامل معها وفق ذلك".



** بماذا أخبرتم وزير الخارجية الجزائري حول موقفكم من موضوع السد؟

بالتأكيد رحبنا بزيارة وزير الخارجية الجزائري، والنوايا الطيبة من دولة الجزائر الصديقة، ونتوقع أن تكون هناك دفعة في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

** ألا يخشى السودان أن تقود مواقفه من سد النهضة إلى توتر علاقاته مع إثيوبيا؟

السودان سيظل حريصا على العلاقات الحسنة مع كل الدول المجاورة والصديقة، وليس لدينا أي نوايا تجاه إثيوبيا فقط نرغب في حماية مصالحنا بتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفق ما جاء في إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم ولا نلتفت لأي مسائل أخرى.

** إثيوبيا أعلنت بعد تنفيذ الملء الثاني عن إخطار السودان ومصر بالعملية.. ما تعليقك؟

كل الذي ورد من بيانات أو معلومات عن إخطار إثيوبيا للسودان بعملية الملء الثاني الغرض منها غير فني كما ينبغي، بل سياسي حتى يقال إن أديس أبابا متعاونة، فنوعية المعلومات التي وصلتنا كانت بلا فائدة فهي أتت من آلية غير متفق عليها، لذلك نحن متمسكون بموقفنا الخاص بأن يكون تبادل المعلومات بموجب اتفاق ملزم".

** ما هي التحوطات والإجراءات التي اتخذها السودان بعد الملء الثاني لسد النهضة؟

نحن قمنا بوضع التحوطات اللازمة منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني عن طريق لجان فنية مختلفة تدرس في كل الخيارات والسيناريوهات، بجانب كيفية التعامل مع المسألة، من خلال تغيير سياسة تشغيل خزانات الروصيرص وجبل أولياء للتحوط لما ستحدثه.

** هناك حديث حول فشل إثيوبيا في تخزين الكمية المقررة للملء الثاني، ما معلوماتكم؟

أديس أبابا لم تتمكن من تخزين 13.5 مليار متر مكعب مع اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، "فما تم تخزينه بالفعل خلف السد أقل من 5 مليارات متر مكعب، وهذا يؤكد أن المعلومات التي تدلي بها أديس أبابا غير حقيقية أو غير مطابقة".

نحن كنا على يقين منذ فترة طويلة أن إثيوبيا لن تتمكن من تخزين الكمية المتوقعة كما أكدت الوقائع لاحقاً بعد مرور المياه عبر الممر الأوسط أن ما تم تخزينه بالفعل لا يتجاوز 5 مليارات متر مكعب أو أقل".

** هناك تضارب في آراء المسؤولين السودان حول أضرار سد النهضة على بلادكم.. أين تكمن الحقيقة؟

أي سد بهذا الحجم والتخزين حينما يتم تشغيله دون اتفاقية تترتب عليه مخاطر، "فحجم مخاطر سد النهضة وأثره على السودان يعتمد على مدى تعنت وإخفاء إثيوبيا للمعلومات اللازمة لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص المقام على النيل الأزرق وإمكانية التخطيط في مجال الزراعة وتوليد الكهرباء ومياه الشرب وغيرها".

** وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي أعلنت خلال زيارتها إلى روسيا بأن الخطوة المقبلة ستكون إرسال خطاب لمجلس حقوق الإنسان، أو محكمة العدل الدولية.. هل تم تحديد موعد لهذه الخطوة؟

حسب علمي، لم يتم تحديد موعد لهذه الخطوة، لكن أي أمر بهذه الأهمية يتم التشاور فيه داخل لجنة التفاوض وعبر الآلية الوطنية للتعامل مع قضية سد النهضة.

نحن في انتظار تقرير وزيرة الخارجية حول زيارتها لروسيا، ونريد أن نؤكد هنا أن كل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون السودانيون تصب في مصلحة البلاد، ونأمل أن يتم تجاوز العقبات بهذه الزيارات المختلفة لدول الجوار والمؤثرة وغيرها.

**هل تم إخطاركم من أي جهة بالعودة إلى المفاوضات بين الدول الثلاث في القريب؟

حتى الآن، لم يصلنا أي إخطار عن عودة المفاوضات في وقت قريب، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر قرار أو بيان حتى اللحظة، وبالتالي نحن في انتظار ما يسفر عنه قرار مجلس الأمن ومن ثم نحدد خطواتنا القادمة.



** هل هناك تنسيق سوداني مصري بعد الملء الثاني لسد النهضة؟

نعم، هناك تنسيق في مقترح الرباعية الدولية الذي طرحه السودان ودعمته مصر، وكذلك في طلبنا الخاص بعقد جلسة بمجلس الأمن حيث وجدت التأييد من القاهرة، فالتنسيق بينا يتم في حدود خدمة مصالح البلدين.



**يبدو موسم الفيضان أكثر قسوة هذا الموسم من واقع تقارير وردت من بعض الولايات السودانية، ما علاقة سد النهضة؟

أديس أبابا بعد مرور المياه عبر الممر الأوسط أصبحت غير متحكمة في الفيضان، بالتالي ما يرد من سد النهضة هو فيضان طبيعي، لذلك يتم التعامل معه بالمتابعة الدقيقة من خلال مراقبة المناسيب في كل المحطات الروصيرص، سنار، الخرطوم، عطبرة، بكل مسار النيل الأزرق.

أيضاً يتم اتخاذ الإجراء المناسب باستخدام بحيرات سدي الروصيرص وجبل أولياء في تخفيف التصرفات لتحجيم أثر الفيضان والآثار السالبة المتوقعة.

**تتزايد المخاوف في السودان من احتمال تكرار مأساة فيضانات العام الماضي.. ما هي المؤشرات وكيف يمكن الحد من الخسائر؟

وزارة الري تعمل عبر لجان مختلفة وإدارات مختصة بحذر ومسؤولية تامة لتفادي وتقليل الخسائر من هذا الفيضان، خاصة هناك سعة محددة لخزان الروصيرص وجبل أولياء في حدود الإمكانيات يمكن أن تساهم في تقليل هذه المخاطر للحد الأدنى.

