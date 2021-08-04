شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري للعنف في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي ،الليلة الماضية ، إلى وقف فوري للعنف في أفغانستان، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنّتها حركة طالبان.

وأعرب بيان صادر من المجلس عن إدانتهم بأشد العبارات للهجوم المؤسف ضد المجمّع التابع للأمم المتحدة في إقليم هيرات، وأسفر عن مقتل حارس بقوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين.

كما أعرب البيان أيضًا عن قلقه العميق إزاء ما تردد من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات في مناطق، تضررت بسبب الصراع المسلح المستمر بمختلف أنحاء أفغانستان.

وأكد البيان على احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين.