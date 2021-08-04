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رجال الاطفاء لإخماد حرائق غابات في ضواحي أثينا

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الدمام - شريف احمد - يكافح رجال الاطفاء في اليونان لإخماد حريق كبير في الضواحي الشمالية لأثينا اليوم الأربعاء، قبل هبوب عواصف جديدة يمكن أن تؤدي لتجدد الحريق مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد القيام بجولة حول المنطقة المتضررة " هذا الحريق بمثابة كابوس على ضواحي المدينة ". وأضاف أن الأولوية القصوى هى إنقاذ الأرواح.

وجرى نشر مروحيات وطائرات منذ الصباح لاحتواء الحرائق. وقد هدأت الرياح خلال الوقت الحالي.

وقال أحد رجال الأطفاء للتلفزيون الحكومي" نأمل السيطرة على الحريق اليوم قبل هبوب العواصف مجددا". ولم تتوافر المعلومات حول الخسائر البشرية صباح اليوم. وجرى إخلاء عدة أماكن أمس الثلاثاء.

وبسبب الدخان القوي وعدم هبوب الرياح، انخفضت الرؤية لبضعة أمتار في أثينا هذا الصباح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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