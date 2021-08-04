إطلاق صواريخ من لبنان إلى شمال إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد

04 أغسطس , 2021

في تطوّر أمني خطير، وبينما الأنظار متوجّهة إلى بيروت في الذّكرى الأولى لانفجار المرفأ، انطلق من لبنان 3 صواريخ مجهولة المصدر باتّجاه شمال إسرائيل، سقط أحدها في الأراضي اللبنانية في حين سقط آخران في مستوطنة كريات شمونة حسب ما أعلن بيان للجيش الإسرائيلي.

وقد دوت صفارات إنذار في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان، وأُعطيت تعليمات صارمة للمستوطنين بالتوجّه الى الملاجئ.

ورداً على الصواريخ، قام الجيش الاسرائيلي بقصف الاراضي اللبنانية في سهل الخيام محلة المطار القديم حيث سقط نحو سبع قذائف.