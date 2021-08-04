انت الان تتابع خبر الاولمبياد.. ايران تحصد ذهبية المصارعة اليونانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكن الإيراني محمد رضا جار الله، اليوم الاربعاء، من احراز الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كجم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.