انت الان تتابع خبر الاولمبياد.. ايران تحصد ذهبية المصارعة اليونانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكن الإيراني محمد رضا جار الله، اليوم الاربعاء، من احراز الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كجم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.
وفاز جار الله في النهائي على الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 9 /1.
وحصد ناسيبوف الميدالية الفضية في الوقت الذي نال فيه المصري محمد إبراهيم السيد "كيشو" والألماني فرانك ستابلر ميداليتين برونزيتين.
وحصد ناسيبوف الميدالية الفضية في الوقت الذي نال فيه المصري محمد إبراهيم السيد "كيشو" والألماني فرانك ستابلر ميداليتين برونزيتين.