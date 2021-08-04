التطبيعية تكشف مدة عقد مدرب المنتخب الوطني الجديد ادفوكات

وقال بنيان في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "المنتخب سيتجمع في بغداد قبل السفر الى تركيا لإقامة معسكر اول وبعدها الى مدينة ماربيا لاقامة معسكر ثانٍ".

وأضاف أنه "لولا التخصيص المالي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لما استطعنا التعاقد مع ادفوكات".

