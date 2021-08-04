الصحة العالمية تؤشر ارتفاعا باصابات كورونا.. هذه هي المناطق الاكثر تضررا

بغداد - ياسين صفوان - قالت منظمة الصحة العالمية في تحديثها الأسبوعي عن تطورات انتشار فيروس كورونا، والذي أصدرته، اليوم الأربعاء، في جنيف إن الحالات الأسبوعية زادت لأكثر من شهر.

وذكرت المنظمة الدولية انه، تم الإبلاغ عن أكثر من أربعة ملايين حالة في الأسبوع الماضي وأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 570 ألف حالة في المتوسط كل يوم خلال الأسبوع الماضي مقارنة بما يزيد قليلا عن 540 ألف حالة تم الإبلاغ عنها يوميا في الأسبوع السابق.



وعزت منظمة الصحة هذا الاتجاه المتزايد إلى حد كبير للزيادات الكبيرة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ، التي سجلت زيادة بنسبة 37% و 33% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق، في حين أن عدد الوفيات المبلغ عنها انخفض هذا الأسبوع بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 64 ألف حالة وفاة، منوه إلى أن إقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم شرق المتوسط اظهرا زيادة حادة في الوفيات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق 48% و31% على التوالي.



وأشارت المنظمة إلى أن العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها عالميا، يبلغ الآن ما يقرب من 197 مليونًا، في حين بلغ عدد الوفيات التراكمية 4.2 مليون حالة وفاة.