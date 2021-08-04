موسيقى وورود.. مسيرة لقوى الأمن اللبناني في ذكرى انفجار المرفأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني، الأربعاء، مسيرة راجلة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهداء وسط العاصمة باتجاه نصب الشهداء التذكاري في مرفأ بيروت.



وحمل عناصر قوى الأمن الداخلي الورود وقاموا بوضعها على نصب الشهداء التذكاري في المرفأ، وأقيمت مراسم تكريم على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي.

ويُحيي اللبنانيون، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف بلا مأوى.

انفجارٌ لم تقتصر خسائره على الأرواح فقط، بل دمر أحياء في العاصمة اللبنانية، وفاقم اقتصادا منهارا ينهش البلاد.

ومع مرور هذه الذكرى الأليمة، يطالب أهالي الضحايا واللبنانيون عامة، بالعدالة، منتقدين انعدام محاسبة المسؤولين عن الكارثة.