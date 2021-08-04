خفايا المفاوضات النووية.. ظريف يكشف "السر الدفين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كتاب جديد لوزير الخارجية الإيراني بالحكومة المنتهية ولايتها، محمد جواد ظريف، يتناول خفايا المفاوضات النووية تحت عنوان "السر الدفين".

ظريف قال، في تغريدة له عبر حسابه على "إنستقرام"، إن "الكتاب نُشر في ستة مجلدات ويتضمن تفاصيل مهمة من كواليس المفاوضات النووية طوال السنوات الماضية".



وأشار إلى أن "الكتاب يتضمن بعض النصوص ووثائق التفاوض".

وأضاف: "مرحبا أصدقاء.. السر الدفين نشره معهد المعلومات في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة في 6 مجلدات، قدمنا للأمة رواية جاهزة للنشر عن المفاوضات التي أدت إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب بعض النصوص ووثائق التفاوض".

وقاد ظريف المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 في فيينا عام 2015 والتي تمخضت عن إبرام الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل تشديد الرقابة على الأنشطة النووية.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنهى تطلعات نظام إيران بعدما أعلن في مطلع مايو/أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه الأسبق باراك أوباما.



والإثنين الماضي، أوصى ظريف حكومة رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وعدم خسارته بسهولة.

وجاءت تصريحات ظريف في آخر يوم له بمنصب وزارة الخارجية الذي تسلمه منذ عام 2013، خلال حديثه لوكالة الأنباء الرسمية الحكومية "إيرنا".

ظريف قال: "حكومة حسن روحاني انتهت ولكن لا تخسروا الاتفاق النووي بسهولة"، معتبراً أن "هذا الاتفاق كان أفضل ذكرى له خلال توليه منصب وزارة الخارجية".