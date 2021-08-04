شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أطفال قرية الأبطال بالإسماعيلية لرئيس الوزراء: مستنيك أسلم عليك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، مع عدد من أهالى قرية الأبطال بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وسأل رئيس الوزراء الأطفال عن أحوالهم، فرد عليه طفل قائلا" أنا واقف مستنيك أسلم عليك".

كما سأل رئيس الوزراء أحد المواطنين عن أحوالهم فى القرية ومدى توافر الصرف الصحى، مؤكدا له أن القرية ستشهد عمليات تطوير ورفع كفاءة لخدمة الأهالي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، مدرسة خالد بن الوليد بقرية السلام بمركز القنطرة شرق، والتى يتم رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، حيث تفقد عدداً من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التي يقدمها، كما التقى بعدد من المستثمرين المتعاملين مع المركز وأدار حوارات معهم للتعرف على مستوى الخدمة، وملاحظاتهم، حيث أكدوا جميعاً أن المركز يوفر لهم خدمة متميزة.

وأشاد رئيس الوزراء بحرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق الانتشار لمراكز خدمة المستثمرين في مختلف المحافظات، ومستوى الخدمات التي يقدم لهم ويحوز الرضاء العام للمتعاملين مع هذه المكاتب، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم في التيسير عليهم ودعم جهود دفع الاستثمار في كافة المناطق، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة في هذا الصدد.