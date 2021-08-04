السيسي: لبنان كان رافدا مهما للإبداع العربي وما زال قادرا على النهوض من الكبوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة للشعب اللبناني الشقيق، بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك صباح اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك في بيان صحفي الأربعاء.​