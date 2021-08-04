أسعار بيتكوين تتراجع بنسبة 10% من أعلى مستوى بموجة الارتفاع الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تراجعا بنسبة 10.1% مقارنة بأعلى مستوى وصل له خلال موجة الارتفاع الأخيرة التي سجلتها خلال الأسبوع الأخير من يوليو وأول أيام الشهر الجاري.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، وصل سعر بيتكوين إلى مستوى 38200 دولار في الساعة الواحدة و10 دقائق ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتراجع سعر بيتكوين بذلك مقارنة بأعلى مستوى وصل لها في موجة الارتفاع الأخيرة عند 42503 دولارات في الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الماضي أول أيام الشهر الجاري بتوقيت القاهرة، منخفضا بذلك بنحو 4303 دولارات.

ويعتبر محللون أن التراجع الأخير في أسعار بيتكوين يأتي في إطار جني الأرباح، حيث قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، إن هذا "مجرد تراجع طبيعي في أعقاب الحركة الصعودية"، وفقا لشبكة بلومبرج في وقت سابق.