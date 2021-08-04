إصابة 5 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في حادث سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نزلة سنور، ما أسفر عن إصابة شعبان محمد إبراهيم 40 عامًا، عامل، وزوجته فاطمة يحي بيومي 38 عامًا، وأطفالهم الثلاثة "يوسف، يحي ، ياسين".

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.