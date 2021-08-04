دسا له السم وأطلقا عليه الرصاص.. قتلا شقيقهما بسبب الغيرة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أحالت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، أوراق كل من "محمود. ع. س"، 32 عامًا، وشقيقه "حمادة. ع. س"، 28 عامًا، لمفتي الجمهورية، وتحديد أول سبتمبر للنطق بالحكم؛ لاتهامهما بقتل أخيهما الأصغر "إسلام" 16 عامًا، بسبب غيرتهما منه وحب والده له أكثر منهما.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين بقتل أخيهما الأصغر إلى محكمة الجنايات.

وتبين أن المتهم الأول، اشترى مادة سامة «مبيد حشري» ودس بعضه للمجني عليه في علبة عصير، واقتاده إلى مسرح الجريمة المتفق عليه سلفًا مع المتهم الثاني الذي كان ينتظرهما بجوار مصرف خلف، بمركز ناصر، وحال وصولهما، أطلق عيارين ناريين من سلاحه صوب المجنى عليه وسرق هاتفه المحمول.