الجزائر: 30 سنة سجنا للمتورطين في حرق الغابات

اسماعيل عبد الحي - اعلن مدير المندوبية الوطنية الجزائرية للوقاية من المخاطر الكبرى عبد الحميد عفرا عن تسبب حرائق الغابات بخسائر فادحة، لافتا إلى توقيع عقوبات مشددة على من يثبت تورطه في إشعال الحرائق تصل إلى 30 سنة سجنا

وأفاد بأن يد الإنسان هي المتسبب الرئيسي في هذه الحرائق وذلك لأغراض توسيع مساحات الزراعة أو البناء، مشددا على أن هذه الأفعال أصبحت مجرمة وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وأضاف عفرا أن التحقيقات كشفت أن الحرائق أصبحت في الجزائر تحدث خارج الموسم المعتاد المحدد من 1 جوان إلى 30 أكتوبر

وتم تسجيل 350 بؤرة حريق تسببت فى إتلاف أكثر من 10 آلاف هكتار، وهو ما دفع إلى دق ناقوس الخطر تجاه الظاهرة، التى أصبحت رسميا ضمن الجرائم الكبرى، وفق المصدر ذاته.