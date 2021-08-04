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شركة طيران تجري اختبارات «كورونا» لركابها

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ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم شركة طيران «العال» الإسرائيلية البدء غداً الخميس في تجربة لإجراء اختبارات لركابها قبل الصعود على متن رحلاتها أو خلالها، بدلاً من فحصهم بعد الوصول لتل أبيب.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن أوائل الركاب الذين سيشاركون في البرنامج سيكونون على متن رحلة من نيويورك إلى تل أبيب في الخامس من أغسطس.

وستبدأ الاختبارات في نيويورك عند البوابة قبل انطلاق الرحلة، أما الركاب الذين لا يكون لديهم وقت للفحص قبل الصعود على متن الطائرة، فسيتم إجراء الاختبار لهم خلال الرحلة.

وسيتم نقل جميع العينات إلى مختبر في تل أبيب مهمته فحص الركاب القادمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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