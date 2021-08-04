بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالرد على تصرفات إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

تتوالى تصريحات المسؤولين حول العالم أعقاب الهجوم على ناقلة قبالة ساحل عمان الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتيلين.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرد على تصرفات إيران ”المزعزعة للاستقرار“.

وقال راب على ”تويتر“ إنه ”يجب على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي“، مشيرا إلى خطاب أرسل إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.

ونفت طهران أي ضلوع في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي على الناقلة ”ميرسر ستريت“، التي ترفع علم ليبيريا، والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.

وقتل اثنان من أفراد طاقم الناقلة، وهما بريطاني وروماني، نتيجة الهجوم.

وقالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إن الرد على الهجوم الذي استهدف ناقلة للمنتجات البترولية تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان ”سيكون قريبا“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين ”نتشاور مع الحكومات، داخل المنطقة وخارجها، بشأن رد متناسب، وسوف يأتي الرد المتناسب“.