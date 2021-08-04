تعليق العمل بـ 5 مطارات في إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عن تعليق العمل بـ 5 مطارات في 3 محافظات خلال مراسم اليمين الدستورية للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي غدا الخميس.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة محمد حسن ذي بخش، أن كلا من مطار الإمام الخميني الدولي ومهرآباد وآزادي و بيام وقزوين سيتم تعليق عملها لمدة 2.5 ساعة خلال فترة 16:30 حتى 19:00 بحسب التوقيت المحلي (12:00 – 14:30 ت غ).

وأشار المتحدث إلى أن القرار تم تعميمه على شركات الطيران لجدولة رحلاتها بموجبه وإبلاغ المسافرين بذلك.

وتم تحديد موعد مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي”، في تمام الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي يوم غد الخميس.

وقال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، أنه “لغاية الآن أعلن 70 شخصية أجنبية استعدادهم للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي”.

وأوضح البرلماني الإيراني إلى أن الجلسة سوف تعقد في تمام الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينيتش) من يوم الخميس 5 أغسطس، في البرلمان، لافتا إلى أن الحفل الرسمي سوف يشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي كورونا، وأنه تم إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

هذا ومن المقرر أن يقدم رئيسي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان بنفس اليوم.