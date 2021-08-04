أفغانستان.. 8 قتلى بتفجير سيارة مفخخة في كابل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم بتفجير سيارة مفخخة قرب منزل القائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله محمدي في كابل مساء الثلاثاء.

وقالت، وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء، إنه كانت بين القتلى امرأة، وأن 20 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم الذي وقع في المنطقة المزدحمة بمنازل يملكها مسؤولون حكوميون كبار، كما تقع فيها منازل بعض النواب.

وقال مصدر أمني إن من بين القتلى أحد حراس منزل محمدي فيما أصيب عنصر أمني آخر بجروح في الحادث.

لم يكن محمدي وعائلته في المنزل عند وقوع الهجوم.

ويعد النائب المستهدف ابنا لقائد أفغاني بارز يقوم بتنظيم مجموعات من المقاتلين لمقاومة هجوم حركة “طالبان” التي قد بسطت سيطرتها على مناطق ريفية واسعة في أفغانستان.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تشهد فيه اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وطالبان في مدينة لشكرجاه بولاية هلمند (جنوب) ومدينة هرات (غرب البلاد) على التوالي.

وفي حادث أمني آخر، أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجارا وقع قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ومسؤول أمني