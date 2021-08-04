شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 19 ألفا و 819 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى مليون و183 ألفا و110 .

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن ولاية سيلانجور هي الأعلى في عدد حالات الاصابة الجديدة بواقع 8377حالة، تليها العاصمة كوالالمبور بواقع 2467حالات .