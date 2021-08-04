شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تقلص الزيارات للمستشفيات لمنع انتشار عدوى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان أن الدولة ستقلص من زيارة عنابر المستشفيات من الخامس حتى 18 أغسطس الجاري، كإجراء للحفاظ على القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتقليص احتمال انتقال العدوى بسبب فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيتم إيقاف الزيارات للمستشفيات بشكل عام لمعظم المرضى على مدى أكثر من أسبوعين، على الرغم من أن المستشفيات يمكن أن تسمح باستثناءات حالة بحالة لبعض الفئات، بما في ذلك الأطفال وهؤلاء الذين تدهورت حالتهم الصحية.