انفجار هائل يهزّ العاصمة الأفغانيّة كابول

03 أغسطس , 2021

هزّ انفجار هائل العاصمة الأفغانية كابول مساء اليوم الثلاثاء، وسمع اطلاق نار متفرق في المدينة.

وشعر سكان وسط كابول بقوة الانفجار وتصاعد عمود كثيف من الدخان من مكان لم يحدد.

ولم تتوافر حتى الان أي معلومات عن سبب الانفجار ومكانه وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس إنها في صدد جمع المعلومات.

وسمع دوي الانفجار في العديد من أحياء العاصمة الافغانية وأعقبه إطلاق رشقات نارية في شكل متقطع ودوي صفارات الانذار.

ويشنّ متمردو طالبان منذ ثلاثة اشهر هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية، تزامنًا مع استمرار انسحاب القوات الدولية من البلاد، وتمكنوا من السيطرة على مناطق ريفية مترامية.

ويستهدف المتمردون راهنا ثلاث عواصم اقليمية.