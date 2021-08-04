إغلاق البنتاغون بعد أنباء عن إطلاق نار في محطة مترو قريبة

03 أغسطس , 2021
أغلقت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون الثلاثاء بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في محطة مترو قريبة من هذا المقر الآمن.
وصدرت أوامر للموظفين في مقر وزارة الدفاع الأميركية في ضاحية أرلينغتون في واشنطن بالبقاء في مكانهم بعد ورود تقارير عن عمليات إطلاق نار وإصابات محتملة في المحطة التي يقع مدخلها على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسية للمبنى.
وقالت قوة الأمن التابعة للبنتاغون في بيان على تويتر إن البنتاغون مغلق حاليا بسبب حادث في محطة القطار. نطلب من الناس تجنب المنطقة.
وأفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك مصابين عديدين في مكان الحادث، بدون تقديم معلومات إضافية.
وعرضت محطة الأخبار المحلية ووسا مشاهد لسيارات إسعاف وآليات شرطة خارج البنتاغون.
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