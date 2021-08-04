شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بلدة سعير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجزٍ عسكري على مدخل بلدة خرسا جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 8 منشآت تجارية، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري، وهدمت عددًا من المنشآت التجارية.