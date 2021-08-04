شكرا لقرائتكم خبر عن 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد.

وهذه هي أعلى حصيلة يومية من حالات الإصابة بالفيروس في الأولمبياد منذ بدء إصدار التقرير اليومي للجنة المنظمة في أول يوليو الماضي.

وضمت قائمة الإصابات الجديدة أربعة رياضيين، من بينهم ثلاث يونانيات مشاركات في السباحة الفنية بينما لم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن الرياضي الرابع. ووصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 322 حالة.