شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث .. النفط يتراجع مع تراجع الطلب بسبب «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمر تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المخاوف من أن تؤدي القيود الرامية إلى الحد من انتشار السلالة دلتا الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وبخاصة في الصين، إلى تراجع الطلب على الخام.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة 2ر0% ليفقد السعر نحو 6ر4% من قيمته منذ بداية أسبوع التداول الحالي ويوم الاثنين، ويصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي أسبوعين.

وتم رصد السلالة دلتا، الأسرع انتشار لفيروس كورونا المستجد، في نحو نصف عدد أقاليم الصين البالغة 32 إقليما خلال أقل من أسبوعين.