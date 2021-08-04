شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تترقب وصول إعصار «لوبيت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان في بيان على موقعها الالكتروني أنه صدر تحذير بحري، مع اقتراب إعصار "لوبيت".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الإعصار على بعد حوالي 700 كيلومتر ويتحرك من الغرب إلى الجنوب الغربي من تايبيه. وهو مصحوب برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 90 كيلومترا في الساعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي إن إيه" اليوم أنه من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية "لوبيت" من تايوان ، بعد غد الجمعة.