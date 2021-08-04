ميقاتي في ذكرى انفجار المرفأ: لبنان في خطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، إن "الوطن في خطر، ولا شيء ينقذه سوى الوحدة والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية".

وأضاف ميقاتي، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الأربعاء: "نقف إلى جانب أهالي الضحايا فيما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة".



وطالب الجميع بـ"وجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم اليد في هذه الجريمة بحق الوطن والشعب".

وتابع: "في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن".

ويُحيي اللبنانيون، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف بلا مأوى.

انفجارٌ لم تقتصر خسائره على الأرواح فقط، بل دمر أحياء في العاصمة اللبنانية، وفاقم اقتصادا منهارا ينهش البلاد.

ومع مرور هذه الذكرى الأليمة، يطالب أهالي الضحايا واللبنانيون عامة، بالعدالة، منتقدين انعدام محاسبة المسؤولين عن الكارثة.



وتقرر أن يكون ذكرى انفجار مرفأ بيروت يوم حداد وطني، حيث عطلت الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ونكست الأعلام بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وعُدلت البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحادثة الأليمة، تضامنا مع عائلات الضحايا.